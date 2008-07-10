Bruselas inspecciona por sorpresa a varios distribuidores de cereales y otros productos agrícolas
Ante las sospechas de posibles acuerdos ilegales para pactar los precios o repartirse el mercado.
FACUA.org
Europa-10/07/2008
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La Comisión Europea realizó hoy inspecciones por sorpresa en las oficinas de varios comerciantes y distribuidores de cereales y otros productos agrícolas destinados al consumo humano y a la alimentación animal en dos Estados miembros ante las sospechas de posibles acue