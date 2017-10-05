Más noticiasHa abierto un procedimiento de infracción

Bruselas insta a España a aplicar las normas sobre contadores de directiva de eficiencia energética

Reclama al Gobierno aplique correctamente el artículo sobre la instalación de contadores individuales en edificios en los que calefacción, refrigeración o agua caliente tengan una instalación central.

Europa Press
Europa-05/10/2017
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La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por no trasponer correctamente la directiva sobre eficiencia energética

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