Bruselas insta a ocho países a permitir a otros ciudadanos europeos ser notarios en su territorio
Da ocho meses a República Checa, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia para que modifiquen su legislación.
FACUA.org
Europa-17/10/2007
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La Comisión Europea dio hoy un plazo de dos meses a República Checa, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia para que modifiquen su legislación relativa al ejercicio de la profesión de notarios, de manera que permitan desempeña