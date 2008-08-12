Bruselas insta a Ryanair a respetar las reservas de billetes ya adquiridos en agencias de viajes 'online'
El portavoz comunitario de Empresa e Industria recuerda que sólo las autoridades nacionales son competentes para hacer respetar la legislación de protección al consumidor.
FACUA.org
Europa-12/08/2008
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La Comisión Europea instó hoy a la compañía aérea irlandesa Ryanair a «respetar las reservas que ya han sido realizadas a través de agencias de viajes en Internet», pero recordó que sólo las autoridades nacionales son competentes para