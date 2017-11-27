Más noticias14 plantas beneficiadas desde 2007

Bruselas investiga 440 millones en ayudas públicas de España a centrales de carbón

Las autoridades españolas pusieron en marcha un sistema de incentivos hace una década para reducir la emisión de gases contaminantes.

Europa Press
España-27/11/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea ha abierto este lunes una investigación en profundidad sobre el régimen de ayudas de España a centrales de carbón por reducir emisiones contaminantes, que ha concedido más de 440 millones de euros a catorce plantas desde su puesta en m

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos