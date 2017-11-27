Bruselas investiga 440 millones en ayudas públicas de España a centrales de carbón
Las autoridades españolas pusieron en marcha un sistema de incentivos hace una década para reducir la emisión de gases contaminantes.
Europa Press
España-27/11/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea ha abierto este lunes una investigación en profundidad sobre el régimen de ayudas de España a centrales de carbón por reducir emisiones contaminantes, que ha concedido más de 440 millones de euros a catorce plantas desde su puesta en m