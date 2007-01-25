Bruselas investiga a España por la regulación de las tarifas eléctricas para las grandes empresas de 2005
La Comisión estudia si el déficit de los precios de 3.800 millones es una ayuda estatal ilegal.
FACUA.org
Europa-25/01/2007
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La Comisión Europea ha abierto una investigación formal sobre las tarifas eléctricas reguladas en España, con el objetivo de determinar si los precios artificialmente bajos de los que se beneficiaron los clientes industriales en 2005 pueden representar una ayuda de Est