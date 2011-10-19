Bruselas investiga posibles pactos de precios ligados al Euríbor
La CE ha realizado inspecciones por sorpresa en bancos de varios Estados miembros ante las sospechas de que hayan alcanzado acuerdos ilegales para repartirse el mercado de los derivados financieros.
FACUA.org
Europa-19/10/2011
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Funcionarios de la Comisión Europea han realizado inspecciones por sorpresa en bancos de varios Estados miembros ante las sospechas de que hayan alcanzado acuerdos ilegales para pactar precios y repartirse el mercado de los derivados financieros ligados al Euríbor.