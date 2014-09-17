Bruselas investiga una posible ayuda irregular de 57,5 millones de Francia a la filial gala de Fagor
FagorBrandt, la división francesa de la compañía de electrodomésticos, se benefició de un dinero procedente de un fondo público creado en noviembre de 2013 para asistir a empresas en procedimiento concursal.
Europa Press
Europa-17/09/2014
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La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para determinar si la subvención pública de 57,5 millones de euros concedida por Francia a la filial gala de Fagor, FagorBrandt, se ajusta o no a las normas de la UE sobre ayudas de Estado.
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