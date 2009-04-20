Bruselas investigará a Iberia y la alianza Oneworld por posible restricción de la competencia
La Comisión ha abierto otro procedimiento por el mismo motivo a las compañías Air Canada, Continental, Lufthansa y United, integradas en la alianza Star Alliance.
FACUA.org
Europa-20/04/2009
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La Comisión Europea ha abierto el lunes un procedimiento formal de investigación a Iberia, American Airlines y British Airways ante la posibilidad de que sus actividades conjuntas en rutas transatlánticas, dentro de la alianza Oneworld, supongan una restricción de la c