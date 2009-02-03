Bruselas investigará el mercado minorista de la electricidad en la UE
Según un informe de la Comisión, la energía, la banca y el transporte urbano son los tres servicios básicos que más problemas dan a los usuarios.
FACUA.org
Europa-03/02/2009
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La Comisión Europea anunció este lunes que lanzará una investigación sobre el mercado minorista de la electricidad en la UE por ser uno de los servicios con el que los consumidores comunitarios están más descontentos y que genera un mayor número de