Bruselas lanza una investigación contra Google por posible abuso de posición dominante
Una acción que surge a raíz de las quejas presentadas por varios proveedores de búsqueda en Internet.
FACUA.org
Internacional-30/11/2010
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La Comisión Europea ha lanzado este martes una investigación contra la compañía estadounidense Google por posible abuso de posición dominante en el mercado de las búsquedas a través de Internet, lo que vulneraría las reglas de competencia de