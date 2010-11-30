Más noticias

Bruselas lanza una investigación contra Google por posible abuso de posición dominante

Una acción que surge a raíz de las quejas presentadas por varios proveedores de búsqueda en Internet.

FACUA.org
Internacional-30/11/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea ha lanzado este martes una investigación contra la compañía estadounidense Google por posible abuso de posición dominante en el mercado de las búsquedas a través de Internet, lo que vulneraría las reglas de competencia de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos