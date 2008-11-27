Bruselas lleva a España ante el TUE por discriminar fiscalmente a los fondos de pensiones extranjeros
La Comisión considera que con ello se restringe la libre circulación de capitales y se vulnera la normativa comunitaria.
FACUA.org
Europa-27/11/2008
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La Comisión Europea decidió hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) por discriminar fiscalmente a los dividendos y los intereses pagados a fondos de pensiones extranjeros. La Comisión considera que ello vulnera la normativa comunitaria porque re