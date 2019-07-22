Bruselas multa a Qualcomm con 242 millones por vender por debajo del coste chips 3G
El Ejecutivo comunitario la acusa de incurrir en una práctica de precios predatoria entre 2009 y 2011, al vender sus componentes a Huawei y ZTE de esta forma para eliminar del mercado a su competidor Icera.
Europa Press
Europa-22/07/2019
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Imagen: Qualcomm.
La Comisión Europea ha impuesto a Qualcomm una multa de 242 millones de euros por abuso de posición dominante en el sector de los chips de tercera generación (3G) para conectar teléfonos inteligentes y tabletas a las redes móviles.
El Ejecutivo comunitari