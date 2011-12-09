Bruselas multa con 161 millones a cuatro fabricantes de compresores para neveras por pactar precios
A los italianos ACC y Embraco, el danés Danfoss, y el japonés Panasonic por participar entre 2004 y 2007 en un cártel para repartirse el mercado.
FACUA.org
Europa-09/12/2011
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La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una multa de 161 millones a cuatro fabricantes de compresores para neveras y congeladores -los italianos ACC y Embraco, el danés Danfoss, y el japonés Panasonic- por participar entre 2004 y 2007 en un cártel par