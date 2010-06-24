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Bruselas multa con más de 38 millones a Roca por pactar precios

La Comisión Europea ha sancionado a un cartel de diecisiete fabricantes de sanitarios en seis países de la UE.

FACUA.org
Europa-24/06/2010
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La Comisión Europea ha impuesto una multa de 622 millones de euros a un total de 17 fabricantes de sanitarios y muebles de baño por pactar los precios de sus productos entre 1992 y 2004 en seis países de la UE. La española Roca deberá pagar 38,7 millones de euro

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