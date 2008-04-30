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Bruselas no impedirá la importación de aceite de girasol de Ucrania

Tampoco actuará contra la empresa que ha cometido el fraude, con el argumento de que deben hacerlo las autoridades ucranianas.

FACUA.org
Europa-30/04/2008
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La Comisión Europea no tomará de momento nuevas medidas para impedir la entrada en la UE de aceite de girasol contaminado procedente de Ucrania. Considera suficientes las medidas adoptadas por los Estados miembros afectados -España, Italia, Francia y Países Bajos- para

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