Bruselas permite que las televisiones públicas puedan ofrecer servicios de pago
Siempre que satisfagan las necesidades "sociales, democráticas y culturales" de la sociedad y no distorsionen desproporcionadamente la competencia y el comercio transfronterizo.
FACUA.org
Europa-03/07/2009
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La Comisión Europea permitirá que las televisiones públicas ofrezcan servicios de pago financiados por el Estado siempre que éstos satisfagan las necesidades «sociales, democráticas y culturales» de la sociedad y no distorsionen desproporcionadamente la c