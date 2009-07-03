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Bruselas permite que las televisiones públicas puedan ofrecer servicios de pago

Siempre que satisfagan las necesidades "sociales, democráticas y culturales" de la sociedad y no distorsionen desproporcionadamente la competencia y el comercio transfronterizo.

FACUA.org
Europa-03/07/2009
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La Comisión Europea permitirá que las televisiones públicas ofrezcan servicios de pago financiados por el Estado siempre que éstos satisfagan las necesidades «sociales, democráticas y culturales» de la sociedad y no distorsionen desproporcionadamente la c

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