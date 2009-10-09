Bruselas pide a los Estados miembros mejorar sus legislaciones para luchar contra el 'spam'
Un estudio revela la necesidad de contar con normas más claras y sanciones más disuasivas.
FACUA.org
Europa-09/10/2009
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La Comisión Europea (CE) pidió este jueves a los Estados miembros un mayor esfuerzo para combatir el correo basura o spam y proteger la privacidad de los consumidores que utilizan la red, dado que, pese a las medidas adoptadas en estos últimos años, las acciones