Bruselas pide a los operadores de telefonía móvil que sigan mejorando sus políticas de seguridad de los niños que utilizan móviles
Insta a las compañías a que pongan en marcha todas las medidas recogidas en el código de conducta voluntario que fue firmado por veintiséis compañías en 2007.
FACUA.org
Europa-21/04/2009
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La Comisión Europea pidió el lunes a los operadores de telefonía móvil que sigan mejorando sus políticas de seguridad de los niños que utilizan teléfonos móviles y pongan en marcha todas las medidas recogidas en el código de conducta