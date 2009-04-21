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Bruselas pide a los operadores de telefonía móvil que sigan mejorando sus políticas de seguridad de los niños que utilizan móviles

Insta a las compañías a que pongan en marcha todas las medidas recogidas en el código de conducta voluntario que fue firmado por veintiséis compañías en 2007.

FACUA.org
Europa-21/04/2009
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La Comisión Europea pidió el lunes a los operadores de telefonía móvil que sigan mejorando sus políticas de seguridad de los niños que utilizan teléfonos móviles y pongan en marcha todas las medidas recogidas en el código de conducta

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