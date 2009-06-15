Bruselas pide dispositivos de seguridad para niños en ventanas, puertas y artículos de baño
La caída accidental desde cierta altura es una de las principales causas de fallecimiento y de lesiones cerebrales y óseas en los menores de cinco años.
FACUA.org
Europa-15/06/2009
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La Comisión Europea propuso el viernes que artículos de puericultura y ventanas y puertas de balcones cuenten con dispositivos de seguridad más estrictos para evitar gran parte de los accidentes domésticos graves que sufren los niños.
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