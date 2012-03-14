Bruselas pide información a cinco compañías de telecomunicaciones europeas por posible abuso de poder
Directivos de Deutsche Telekom, France Telecom, Telecom Italia, Movistar y Vodafone han mantenido reuniones desde 2010.
FACUA.org
Europa-14/03/2012
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La Comisión Europea ha solicitado información a las mayores compañías de telecomunicaciones europeas sobre las reuniones que han mantenido sus directivos desde 2010. Se trata de las empresas Deutsche Telekom, France Telecom, Telecom Italia, Movistar y Vodafone.