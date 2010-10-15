Bruselas podría sancionar a ING y otros bancos por competencia desleal
La banca que no ha recibido ayudas públicas denuncia ciertas prácticas comerciales o de publicidad de sus competidores que han tenido que recurrir a las ayudas de Estado.
FACUA.org
Europa-15/10/2010
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La Comisión Europea (CE) ha confirmado que ha recibido denuncias contra ING y otros bancos por sus prácticas comerciales en Holanda y Bélgica. Entre los nombres de las compañías que también podrían estar involucradas, se encuentran Royal Bank of Sc