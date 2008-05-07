Bruselas pregunta a industria y consumidores si ven necesario imponer un tope por ley al precio de los SMS en 'roaming'
El Ejecutivo comunitario quiere conocer también qué mejoras pueden introducirse en el reglamento sobre roaming, que entró en vigor el 30 de junio de 2007.
FACUA.org
Europa-07/05/2008
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La Comisión Europea lanzó hoy una consulta pública cuyo objetivo es recabar la opinión de los operadores de telefonía móvil, las empresas y las asociaciones de consumidores sobre si es necesario o no imponer por ley un tope al precio del roaming pa