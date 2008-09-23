Bruselas pretende fijar una tarifa máxima de 0,11 euros para los SMS enviados en 'roaming'
Desde el verano de 2010, cada usuario que viaje a otro país de la UE podrá fijar un límite de gasto a partir del cual se corte el servicio.
FACUA.org
Europa-23/09/2008
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Tras haber impuesto a todas las compañías de móviles de la UE tarifas máximas para las llamadas realizadas en itinerancia (roaming), la Comisión Europea ha anunciado que hará lo mismo con los SMS y el acceso a Internet.
Bruselas se plantea