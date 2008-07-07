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Bruselas propone aplicar el IVA reducido a pañales, compresas y preservativos

También incluye la construcción y algunos servicios de reparación y de cuidados a domicilio. Deja fuera los CDs y los productos que permitan ahorrar energía.

FACUA.org
Europa-07/07/2008
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La Comisión Europea propone rebajar el IVA a los pañales, compresas y preservativos quedando fuera de la iniciativa los CDs y DVDs que proponen también el gobierno español y francés. El impuesto para estos productos pasaría del 16% de IVA al 7 % gracias a

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