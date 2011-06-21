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Bruselas propone medidas más estrictas para evitar el engaño en alimentos dietéticos

El objetivo es que las propiedades que se anuncien en el envoltorio del producto en cuestión tengan una base científica.

FACUA.org
Europa-21/06/2011
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La Comisión Europea ha propuesto este viernes medidas más estrictas para el «opaco» mercado de los productos dietéticos con el objetivo de que las propiedades que se anuncien en el envoltorio del producto en cuestión tengan una base científica, aunque h

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