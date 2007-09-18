Bruselas propone obligar a los bancos a verificar la autenticidad de los billetes y monedas de euros
En 2006 se retiraron de la circulación cerca de 164.000 monedas falsas.
FACUA.org
Europa-18/09/2007
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La Comisión Europea propuso hoy obligar por ley a los bancos a verificar la autenticidad de los billetes y monedas de euros que reciben antes de ponerlos de nuevo en circulación con el objetivo de reforzar la lucha contra las falsificaciones. En 2006 se retiraron de la circulaci&oac