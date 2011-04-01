Bruselas propone una norma para frenar los préstamos hipotecarios 'irresponsables'
El objetivo es acabar con prácticas como las del mercado británico, donde el 45% de las hipotecas en 2006/2007 se concedían sin siquiera verificar los ingresos de los clientes.
FACUA.org
Europa-01/04/2011
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La Comisión Europea ha propuesto una norma cuyo objetivo es frenar la concesión de préstamos hipotecarios «irresponsables» como los que han provocado la burbuja inmobiliaria en países como España o Irlanda.
Precisamente, España se encuentr