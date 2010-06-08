Más noticias

Bruselas puede imponer precios máximos a las llamadas realizadas en itinerancia

El TUE rechaza el recurso presentado por cuatro operadores móviles contra el reglamento europeo aprobado en 2007.

FACUA.org
Europa-08/06/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado la norma de la UE que ha recortado hasta un 70% las tarifas por el uso del móvil en el extranjero. Asimismo rechazó el recurso presentado contra este reglamento por Telefónica, O2, Vodafone, TMobile y Orange.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos