Bruselas puede imponer precios máximos a las llamadas realizadas en itinerancia
El TUE rechaza el recurso presentado por cuatro operadores móviles contra el reglamento europeo aprobado en 2007.
FACUA.org
Europa-08/06/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado la norma de la UE que ha recortado hasta un 70% las tarifas por el uso del móvil en el extranjero. Asimismo rechazó el recurso presentado contra este reglamento por Telefónica, O2, Vodafone, TMobile y Orange.