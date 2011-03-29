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Bruselas quiere acabar con los coches de gasolina o diesel en las ciudades en 2050

La Comisión Europea insta a que sean progresivamente sustituidos por vehículos no contaminantes, por transporte público, bicicleta o a pie, así como por ferrocarriles en media y larga distancia.

FACUA.org
Europa-29/03/2011
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Después de más de un siglo en el que se ha visto cómo el coche ha pasado de ser un lujo a una cotidianidad, a menudo mal aprovechada, Bruselas insta a que sean progresivamente sustituidos por vehículos no contaminantes, por transporte público, bicicleta o a pie,

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