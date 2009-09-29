Bruselas quiere que los MP3 adviertan claramente del riesgo de escuchar música con un volumen excesivo
La Comisión Europea pretende que sea la industria quien aporte las soluciones técnicas para garantizar que los reproductores cumplen con los nuevos requisitos.
FACUA.org
Europa-29/09/2009
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La Comisión Europea presentó el lunes una serie de medidas para proteger a los diez millones de usuarios europeos de MP3 frente a los riesgos de sordera que conlleva escuchar música con un volumen excesivo.
Advertir claramente de este riesgo y que los reproductores de