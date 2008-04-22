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Bruselas rebaja las prohibiciones al hueso del 'chuletón' de carne de vacuno

Se permitirá en animales de hasta 30 meses, frente al tope de 24 vigente hasta ahora.

FACUA.org
Europa-22/04/2008
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La Comisión Europea (CE) ha rebajado hoy las prohibiciones que existen sobre la columna vertebral o espinazo del vacuno -hueso del que procede el llamado chuletón, ya que ha decidido permitirlo para carne de animales que tengan hasta 30 meses (ahora se retira a partir de los

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