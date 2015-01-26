Bruselas rechaza ceder a España el examen de compra de Jazztel por Orange y decidirá antes de 30 de abril
La CNMC remitió a la CE el asunto para su evaluación en noviembre de 2014. La Comisión estima que está "mejor situada" para analizar la operación dada su "amplia experiencia".
Europa Press
España-26/01/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea ha rechazado este lunes ceder a España el examen del proyecto de compra de la empresa de telecomunicaciones Jazztel por parte de su rival Orange. Bruselas alega que, gracias a su «amplia experiencia«, está «mejor situada» que la Comisió