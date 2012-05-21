Bruselas reclama a Google que elimine prácticas publicitarias que incurren en abuso de posición dominante
La Comisión Europea da "semanas" al buscador para que las corrija.
FACUA.org
Europa-21/05/2012
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El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha pedido este lunes a la empresa estadounidense Google que ofrezca en cuestión de «semanas» medidas correctivas para acabar con sus abusos de posición dominante identificados por Bruselas en el mercado de las búsqued