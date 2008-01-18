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Bruselas se declara "preocupada" por los precios de los mensajes de texto y la transmisión de datos

Señala que España es el país de la UE donde son más altas las tarifas de itinerancia para los mensajes de texto.

FACUA.org
Europa-18/01/2008
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La Comisión Europea se declaró ayer «preocupada» porque los precios del roaming para los mensajes de texto y la transmisión de datos siguen siendo excesivamente altos y advirtió de que antes de finales de año decidirá si es necesario fijar p

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