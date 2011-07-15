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Bruselas sopesa reforzar reglas que obligan a operadores a notificar las violaciones de datos personales

La vigente directiva sobre privacidad les obliga ya a notificar a las autoridades nacionales sin dilaciones indebidas en estos casos.

FACUA.org
Europa-15/07/2011
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La Comisión Europea ha anunciado este jueves que sopesa reforzar las reglas que obligan a los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet a notificar cualquier violación de los datos personales de sus clientes.

Estas compañías cons

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