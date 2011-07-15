Bruselas sopesa reforzar reglas que obligan a operadores a notificar las violaciones de datos personales
La vigente directiva sobre privacidad les obliga ya a notificar a las autoridades nacionales sin dilaciones indebidas en estos casos.
FACUA.org
Europa-15/07/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea ha anunciado este jueves que sopesa reforzar las reglas que obligan a los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet a notificar cualquier violación de los datos personales de sus clientes.
Estas compañías cons