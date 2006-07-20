Cádiz es la capital andaluza con el coste del carné de conducir más caro
Granada es la segunda ciudad más económica de las treinta y dos encuestadas por FACUA a nivel nacional.
FACUA.org
Andalucía-20/07/2006
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha elaborado un estudio comparando los precios de setenta y ocho autoescuelas en las ocho capitales andaluzas. El estudio forma parte de un informe a nivel nacional realizado por FACUA sobre treinta y dos ciudades.