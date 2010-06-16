Cae una red internacional de distribución de medicamentos falsos por Internet en la operación 'Dieta'
Las pastillas, cuyo laboratorio podría encontrarse en China, eran falsificaciones de fármacos para reducir peso, genéricos y para la disfunción eréctil.
FACUA.org
Internacional-16/06/2010
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Los Mossos d’Equadra han detenido en Barcelona a Abraham E. de 47 años y residente en Francia y a Juoffery Syed T. de 39 años y residente en Barcelona, en la denominada operación ‘Dieta’, por distribuir medicamentos falsificados, principalmente