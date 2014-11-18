Cae una trama de importaciones de China por un presunto fraude aduanero de más de 100 millones de euros
Tras 24 registros en empresas y domicilios particulares, los arrestados han sido acusados de haber cometido delitos contra la Hacienda Pública y la propiedad industrial e intelectual, además de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.
FACUA.org / Agencias
España-18/11/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Al menos diecinueve personas han sido detenidas en la denominada operación «Juguetes» -aunque afecta a toda clase de artículos-, coordinada por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción contra una organización dedicada a la importación de mercanc