Más noticiasLa operación 'Juguetes' se ha saldado por el momento con un total de 19 detenidos

Cae una trama de importaciones de China por un presunto fraude aduanero de más de 100 millones de euros

Tras 24 registros en empresas y domicilios particulares, los arrestados han sido acusados de haber cometido delitos contra la Hacienda Pública y la propiedad industrial e intelectual, además de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.

FACUA.org / Agencias
España-18/11/2014
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Al menos diecinueve personas han sido detenidas en la denominada operación «Juguetes» -aunque afecta a toda clase de artículos-, coordinada por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción contra una organización dedicada a la importación de mercanc

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