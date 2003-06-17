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Caída del servicio de Internet de Auna en Andalucía durante casi doce horas

FACUA requiere a la empresa información sobre los motivos y alcance de este grave incidente.

FACUA.org
Andalucía-17/06/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha recibido durante hoy martes numerosas quejas de usuarios de los servicios de Internet de Auna en esta comunidad autónoma denunciando la imposibilidad de acceder a las páginas web y su corr

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