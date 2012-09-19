Cajasur Seguros indemniza con más de 22.000 euros a una socia de FACUA tras denegarle la cobertura
La compañía rechazó en varias ocasiones el pago de la cobertura de la póliza de vida de su esposo sin aclarar los motivos.
FACUA.org
España-19/09/2012
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Foto: Landahlauts (CC BY-NC-SA 2.0)
Cajasur Seguros, ahora Biharko, ha indemnizado con 22.364 a una socia de FACUA-Consumidores en Acción a la que le rechazaron la cobertura de la póliza de vida de su marido sin aclarar los motivos.
Tras el fallecimiento de su esposo, la usuaria, A.M.M, solic