Nuestras accionesTras varias peticiones

Calamonte ignora las reivindicaciones de FACUA en el Pleno sobre privatización del servicio de agua

La asociación insiste en que la gestión de estos suministros básicos por parte de empresas privadas no es más eficaz y encarece el recurso.

FACUA.org
Extremadura-08/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Ayuntamiento de Calamonte (Badajoz) ignora sus reivindicaciones en relación a la privatización del suministro de agua potable, pese a las varias peticiones de participación en el Pleno en el que se ha debatido, como leg&iacu

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