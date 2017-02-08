Calamonte ignora las reivindicaciones de FACUA en el Pleno sobre privatización del servicio de agua
La asociación insiste en que la gestión de estos suministros básicos por parte de empresas privadas no es más eficaz y encarece el recurso.
FACUA.org
Extremadura-08/02/2017
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