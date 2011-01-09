Campaña de FACUA: los consumidores comienzan a denunciar fraudes en las rebajas
Precios originales hinchados para que parezcan mayores descuentos que en ocasiones ni siquiera existen.
FACUA.org
España-09/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha comenzado a recibir denuncias por fraudes en las rebajas mediante el falseo de precios. La asociación ha puesto en marcha una campaña paa recibir quejas de consumidores.
Las primeras denuncias van dirigidas tanto contra pequeños