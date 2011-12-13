Canadá se retira del Protocolo de Kioto para evitar multas de 10 millones de euros
Es el primer país que se desmarca con posterioridad al tratado, que cuenta con las destacadas ausencias de Estados Unidos y China.
FACUA.org
Europa-13/12/2011
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Canadá se retirará del Protocolo de Kioto contra el cambio climático, según ha confirmado este lunes el ministro de Medio Ambiente del país norteamericano, Peter Kent, quien ha admitido que, en época de crisis económica, no pued