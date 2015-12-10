Casi 8 de cada 10 encuestados cree que la sanidad pública en Andalucía ha empeorado en los últimos 5 años
FACUA considera muy preocupantes los numerosos resultados negativos que arroja su 'Encuesta sobre la calidad de la sanidad pública en Andalucía'.
FACUA.org
Andalucía-10/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. | Imagen: Europa Press.
El 76% de los usuarios encuestados por FACUA Andalucía en las ocho provincias de la Comunidad considera que la calidad asistencial de la sanidad pública ha empeorado en los últimos cinco años. Sólo el 7% cree que el sistema sanitario público ha mejorado,