Nuestras accionesEl 85% critica que las urgencias hospitalarias están saturadas

Casi 8 de cada 10 encuestados cree que la sanidad pública en Andalucía ha empeorado en los últimos 5 años

FACUA considera muy preocupantes los numerosos resultados negativos que arroja su 'Encuesta sobre la calidad de la sanidad pública en Andalucía'.

FACUA.org
Andalucía-10/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El 76% de los usuarios encuestados por FACUA Andalucía en las ocho provincias de la Comunidad considera que la calidad asistencial de la sanidad pública ha empeorado en los últimos cinco años. Sólo el 7% cree que el sistema sanitario público ha mejorado,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos