Casi 8 de cada 10 usuarios cree que las llamadas a los 'call centers' son demasiado largas e ineficaces para resolver problemas
Según una encuesta de Oracle, un 7% de los usuarios asegura que ha llegado a estar más de una hora al teléfono.
FACUA.org
Internacional-30/04/2008
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El 77% de los usuarios piensa que las llamadas a los teléfonos de atención al cliente son demasiado largas, mientras que un 75% se queja de tener que explicar la misma pregunta a múltiples personas en una misma llamada. Así lo revela una encuesta sobre la efectividad d