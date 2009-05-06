Casi 8 de cada 10 usuarios de Sevici se queja de carencias en el mantenimiento y falta de personal
El 29% de los encuestados suspende la gestión del servicio por parte de la empresa y el 34% le da un aprobado raspado.
FACUA.org
Sevilla-06/05/2009
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