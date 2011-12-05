Casi dos de cada tres familias son incapaces de ahorrar a final de mes
La situación de la economía familiar no permite hacer grandes gastos, lo que no se nota en la adquisición de bienes duraderos, como coches, muebles, ordenadores o pequeños electrodomésticos.
FACUA.org
España-05/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Casi dos de cada tres familias españolas no es capaz de ahorrar a final de mes debido a que no se lo permite su situación económica, según se desprende del Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) de noviembre, elaborado por primera vez por el Centro de Investigacio