Más noticias

CC.OO. alerta sobre la situación "ilegal" de las empresas que no tramiten la Autorización Ambiental Integrada

El 30 de octubre es la fecha límite y el sindicato denuncia "la falta de seriedad" de las empresas a la hora de tramitar las solicitudes.

FACUA.org
España-20/02/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

CC.OO. ha denunciado «la falta de seriedad» de las empresas a la hora de tramitar las solicitudes de la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

En este sentido, el sindicato advierte de que las compañías «pueden quedar en situación ilegal» si no o

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos