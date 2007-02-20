CC.OO. alerta sobre la situación "ilegal" de las empresas que no tramiten la Autorización Ambiental Integrada
El 30 de octubre es la fecha límite y el sindicato denuncia "la falta de seriedad" de las empresas a la hora de tramitar las solicitudes.
FACUA.org
España-20/02/2007
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CC.OO. ha denunciado «la falta de seriedad» de las empresas a la hora de tramitar las solicitudes de la Autorización Ambiental Integrada (AAI).
En este sentido, el sindicato advierte de que las compañías «pueden quedar en situación ilegal» si no o