CCOO, UGT y USO convocan a los trabajadores de Aena a 25 días de huelga a partir del 15 de septiembre
Demandan mejoras salariales tras la pérdida de un 8% de poder adquisitivo en 2010, un plan de empleo y una tasa de reposición de en torno a 800 empleos entre las compañías Aena y Enaire.
FACUA.org
España-16/08/2017
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El logotipo de Aena en un cristal del aeropuerto madrileño de Barajas. | Imagen: flickr.com/photos/heartindustry (CC BY-NC 2.0)
Los sindicatos CCOO, UGT y USO en Aena han registrado este miércoles la convocatoria de 25 días de huelga anunciada a partir del 15 de septiembre en todos los centros de trabajo del Grupo Aena -integrado por Enaire y Aena- ante la Comisión de Interpreta